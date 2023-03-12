"Россия провела ротацию своих сил": Наев рассказал о ситуации на границе с Беларусью

По состоянию на сегодняшний день угроза наземных действий врага с северного направления низкая. Россия провела ротацию своих сил в Беларуси, однако ситуация сейчас контролируемая.



Об этом рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Угроза с северного направления относительно наземных действий врага – низкая. Российские войска все еще находятся на территории Беларуси. До этого была осуществлена ротация – часть этих сил была выведена. Сейчас есть информация, что на территории Беларуси остались на четырех полигонах палаточные городки для того, чтобы принять дополнительные силы. Мы отслеживаем обстановку. Государственная пограничная служба Украины добросовестно выполняет задачи по охране государственной границы, подразделения ВСУ, которые осуществляют прикрытие государственных границ, также отлично справляются со своей задачей. В настоящее время ситуация стабильная и контролируемая", — рассказал Наев.

Напомним, белорусские пограничники жалуются на украинских коллег, "повесивших манекен в форме российской армии, назвали Валерой".

Ситуация на Белорусской границе

Белорусские службы помогают иностранным мигрантам нелегально проникнуть в Польшу, в том числе с помощью понтонов через реку. Службы Беларуси постоянно подвозят иностранцев к границе с Польшей, обозначают место пересечения, дают мигрантам инструменты, чтобы перерезать ограждение и проникнуть нелегально в страну.

Белорусский оппозиционер и экс-кандидат на пост президента Беларуси Андрей Санников считает, что истерическая реакция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на взрывы на военном аэродроме "Мачулищи" может указывать на то, что в РБ действительно может готовиться большая провокация при его участии.

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