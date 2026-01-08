"Россия проверит сразу": экс-генерал США сделал заявление об иностранных войсках в Украине

Бен Ходжес / © ТСН.ua

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что возможные международные стабилизационные силы в Украине должны быть достаточно мощными, чтобы реально сдерживать Россию от нарушения предстоящего перемирия.

Об этом говорится в материале The Guardian.

Комментируя обсуждение идеи многонационального контингента, которое на этой неделе в Париже провели лидеры Великобритании и Франции вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским, Ходжес подчеркнул, что символическая миссия не сможет выполнить задачу сдерживания.

«Коалиция желающих должна иметь реальную силу и четкие правила ведения боевых действий, которые позволят немедленно реагировать на какие-либо нарушения», — заявил он.

По его словам, военные на местах должны быть уполномочены действовать самостоятельно, в частности, в случае появления российских беспилотников или других провокаций, а не ждать решений из европейских столиц.

Бывший генерал также выразил сомнение, что Россия будет придерживаться любых договоренностей, вспомнив о многочисленных нарушениях режимов прекращения огня в 2014–2022 годах.

«Любой, кто верит, что Россия просто будет выполнять соглашение, является нереалистом», — подчеркнул он.

Ходжес считает, что российская сторона почти наверняка попытается проверить готовность международных сил сразу после их развертывания, поэтому контингент должен быть способен защищаться от атак дронов и других угроз.

Между тем, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подтвердили готовность развернуть сухопутные силы в Украине после прекращения огня, подписав с Владимиром Зеленским декларацию о намерениях. В то же время, конкретная численность и формат миссии остаются неопределенными.

Иностранные войска в Украине

Премьер Канады Марк Карни сообщил, что Оттава может разместить свою армию в Украине в составе многонациональных сил, а также обучать украинских военных. Впрочем, это возможно только после заключения мирного соглашения. По его словам, участие в иностранных силах будет иметь «намного больший эффект, чем если бы мы действовали самостоятельно».

Между тем, канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что войска ФРГ не будут размещены в Украине даже после достижения прекращения огня. В то же время, говорит он, Берлин продолжит вклад — политический, финансовый и военный.

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер подчеркнул, что страна возьмет на себя долю обеспечения мира после завершения боевых действий, предоставив авиационные, морские возможности, а также обеспечит меры в сфере подготовки кадров.