"Россия пуста": Арестович заявил, что у РФ больше нет солдат для войны

"Россия пуста": Арестович заявил, что у РФ больше нет солдат для войны

По его словам, российские военные либо в Украине, либо на границе, либо в земле.

Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что в России закончились боеспособные солдаты, которых можно перебросить на войну в Украину.

Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.

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"Будучи на городе российских командиров, я бы придержал второй эшелон военных. Неизвестно, как все обернется. Вдруг мы начнем наступать (на Востоке – ред.), надо будет отбиваться, а чем они будут отбиваться. Это последние солдаты "великой России" и больше нет. Россия пуста. И сейчас два одиноких моджахета захотят захватить Россию, они ее возьмут полностью, дойдут, куда захотят. Российские солдаты или здесь, или на границе, или в земле ", — сказал Арестович.

Ранее в этом же интервью советник главы ОП развеял миф о 60-90 тысячах российских военных на востоке Украины.

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