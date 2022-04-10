"Россия пуста": Арестович заявил, что у РФ больше нет солдат для войны

По его словам, российские военные либо в Украине, либо на границе, либо в земле.
Советник главы офиса президента Алексей Арестович считает, что в России закончились боеспособные солдаты, которых можно перебросить на войну в Украину.
Об этом он рассказал в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину.
"Будучи на городе российских командиров, я бы придержал второй эшелон военных. Неизвестно, как все обернется. Вдруг мы начнем наступать (на Востоке – ред.), надо будет отбиваться, а чем они будут отбиваться. Это последние солдаты "великой России" и больше нет. Россия пуста. И сейчас два одиноких моджахета захотят захватить Россию, они ее возьмут полностью, дойдут, куда захотят. Российские солдаты или здесь, или на границе, или в земле ", — сказал Арестович.
Ранее в этом же интервью советник главы ОП развеял миф о 60-90 тысячах российских военных на востоке Украины.
Читайте также: