Россия пытается форсировать реку Оскол и по-новому применяет дроны: детали от ОТГ "Харьков"

Сейчас применять технику на контролируемом Украиной берегу Оскола оккупанты не могут.

Россияне пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине. Также враг внедряет "достаточно интересную" тактику использования дронов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин.

Спикер отметил, что во время форсирования Оскола россияне могут перебраться на правый берег только пехотными группами. То есть сейчас применять технику на контролируемом Украиной берегу Оскола они не могут.

"Когда их пехотным группам удается все же разным образом добраться до другого берега, то их активно поддерживают как ударные беспилотники, так и артиллерия. Стоит отметить, что они здесь начали использовать достаточно интересную тактику, которая не то чтобы стала для нас большой неожиданностью, но такого они раньше в принципе не делали", — сказал он.

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Во время движения пехотной группы противника, за ней следуют два дрона: один из них разведывательный, а другой ударный.

"Когда, например, их пехотная группа натыкается на против нашей пехоты, то они применяют ударный дрон. А с помощью разведывательного дрона могут корректировать огонь артиллерии и, соответственно, принимать определенные решения. Однако успехов они в этом деле не имеют, наши силы отбивают эти атаки", — добавил спикер.

Что касается ситуации в районе Волчанска, то там линия фронта проходит по линии реки Волча. Иногда вражеские группы пытаются ее форсировать, но безрезультатно.

"Мы вовремя обнаруживаем их движение и, как только это происходит, используем все имеющиеся средства в целях их уничтожения", – подчеркнул Шамшин.

От самого Волчанска на Харьковщине остались только руины. Однако в городе есть подземные коммуникации, которые противник пытается использовать для накопления своих сил и средств.

"Они любят забираться там в подвалы, в разные трубы. Но мы делаем все возможное, чтобы когда они забираются в трубы, им там была "труба". Сейчас ситуация в Волчанске контролируемая, враг успеха не имеет", — заявил военный.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении российские оккупационные войска пытаются перебросить свои силы на западный берег реки Оскол.

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