Россия пытается извлечь из уничтоженной "Москвы" ракеты и секретные документы — СМИ

Россия пытается извлечь из уничтоженной "Москвы" ракеты и секретные документы — СМИ

Оккупанты пытаются вытащить из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты и секретные документы.

Оккупанты отправили к месту уничтожения "Москвы" специальное спасательное судно "Коммуна" – пытаются поднять ракеты и документы.

Об этом пишет германское издание Bild.

"Россия предпринимает попытки извлечь из затонувшего крейсера Москва противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) "Коммуны", которой уже 110 лет, корабль уже не удастся поднять. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Напомним, что теперь затопленный крейсер РФ "Москва" принадлежит Украине, ученые уже планируют подводную экспедицию.

Как сообщалось, журналисты начали идентификацию погибших моряков крейсера "Москва". Кого уже удалось установить.

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