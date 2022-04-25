Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия пытается извлечь из уничтоженной "Москвы" ракеты и секретные документы — СМИ

Дата публикации
Просмотры
11к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия пытается извлечь из уничтоженной "Москвы" ракеты и секретные документы — СМИ

OSINTtechnical

Оккупанты пытаются вытащить из затонувшего крейсера "Москва" противокорабельные и зенитные ракеты и секретные документы.

Оккупанты отправили к месту уничтожения "Москвы" специальное спасательное судно "Коммуна" – пытаются поднять ракеты и документы.

Об этом пишет германское издание Bild.

"Россия предпринимает попытки извлечь из затонувшего крейсера Москва противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за размеров "Москвы" (187 метров в длину) "Коммуны", которой уже 110 лет, корабль уже не удастся поднять. Но будут предприняты попытки спасти противокорабельные и зенитные ракеты, которыми был оснащен корабль, а также секретные документы и военное оборудование.

Напомним, что теперь затопленный крейсер РФ "Москва" принадлежит Украине, ученые уже планируют подводную экспедицию.

Как сообщалось, журналисты начали идентификацию погибших моряков крейсера "Москва". Кого уже удалось установить.

Читайте также:

Флагман черноморского флота "Москва" теперь принадлежит Украине (на жестовом языке)

Флагман черноморского флота "Москва" теперь принадлежит Украине (на жестовом языке)
Следующая публикация