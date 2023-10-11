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Россия пытается окончательно захватить Луганскую область: имеют ли оккупанты шансы на успех

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Россия пытается окончательно захватить Луганскую область: имеют ли оккупанты шансы на успех

Российские оккупанты в Луганской области / Фото: Сергей Гайдай

Оккупанты пытаются продвигаться, аккумулируют усилия и ищут слабые места ВСУ.

Российские оккупанты пытаются окончательно захватить луганскую область. Они активизировали там личный состав и тяжелую технику, но все безуспешно.

Об этом в рамках единого телемарафона сообщил начальник прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

"Враг пытается сейчас акцентировать большие свои усилия, в том числе тяжелую технику, а также личный состав на маленьких участках фронта, однако безуспешно. Благодаря нашей плодотворной постоянной работе, которую осуществляли инженерные войска, саперы, ему достаточно сложно прибегнуть к прорыву... Он сейчас пытается, аккумулирует, ищет слабые места, однако безуспешно. Конечно, за это время мы уже научились реагировать на все вызовы, поставленные врагом перед нами. Мы уже знаем, как вести себя в сложных ситуациях", — подчеркнул Илья Евлаш.

Напомним, что у россиян в Херсонской области наблюдается снарядный эконом-режим.

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