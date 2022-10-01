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Россия пытается передать Запорожскую АЭС в управление "Росатома", — глава "Энергоатома"

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Россия пытается передать Запорожскую АЭС в управление "Росатома", — глава "Энергоатома"

Фото: Telegram/Андрей Цаплиенко

Оккупанты пытаются заставить персонал атомной станции подписывать соглашения о работе в "Росатоме".

Российская Федерация пытается передать Запорожскую АЭС российской энергетической компании "Росатом". Оккупанты заставляют персонал подписывать соответствующие соглашения.

Об этом рассказал глава НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет The Guardian.

Заявление Котина прозвучало после сообщений о том, что оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

Российские военные, вероятно, пытаются вынудить Мурашова принять шаг россиян по захвату ЗАЭС.

Напомним, оккупанты задержали генерального директора Запорожской АЭС Игоря Мурашова 30 сентября около 16:00 по дороге от станции до Энергодара. Россияне остановили его автомобиль, а директора АЭС силой задержали и с завязанными глазами увезли в неизвестном направлении.

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