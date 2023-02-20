Россия пытается получить хоть какие-то преимущества: в ВСУ рассказали, на каких направлениях горячее всего

На Бахмутском направлении за эти сутки произошло 202 обстрела, а также 32 боестолкновения, в ходе которых 212 окупантов были уничтожены и 214 получили ранения.

На востоке Украины продолжаются ожесточенные боевые действия. Российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Об этом сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона "Єдині новини".

"Враг продолжает и дальше быть активным на востоке, главными направлениями являются Бахмутское и Лиманское, где он, несмотря на потери, желает получить хоть какие-то преимущества. В частности, только на Бахмутском направлении за эти сутки произошло 202 обстрела, а также 32 боеприкосновения, в ходе которых 212 окупантов были уничтожены и 214 получили ранения.", — сказал он.

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По словам Череватого, в районе Лимана, Кременной и Сватово противник усилил артиллерийский огонь. В частности, за сутки было зафиксировано 235 обстрелов из РСЗО и ствольной артиллерии, произошло 10 боестолкновений, в ходе которых 103 захватчика погибли и 74 получили ранения.

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