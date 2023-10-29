Россия пытается "посадить" Украину за стол переговоров: военный обозреватель о боях за Авдеевку

Военный обозреватель Денис Попович говорит, что в России считают, если им удастся захватить Авдеевку, это будет возможность провести переговоры с Украиной и добиться "заморозки" войны на условиях Кремля.

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я не знаю почему они считают, что мы согласимся вести переговоры с ними. Но при достижении этой цели они рассчитывают на то, что "посадят" Украину за стол переговоров для того, чтобы остановить эту войну на актуальной линии фронта. То есть с учетом тех территорий, которые они захватили, в частности, на Херсонщине, в Запорожской, Донецкой области. А дальше, вероятно, они планируют накапливать силы и в какой-то среднесрочной перспективе снова начать наступление уже на более выгодных условиях", — рассказал эксперт.

По его словам, оккупанты будут продолжать продавливать оборону ВСУ в Авдеевке.

"Ситуация там тяжелая, оккупанты дальше будут перебрасывать туда подкрепления для того, чтобы осуществить окружение Авдеевки и добиться целей. Они идут вперед, у них есть определенные успехи на севере Авдеевки, поскольку именно там они сейчас продвинулись к железной дороге. На юге от Авдеевки у них меньше продвижений, частично там ВСУ пытаются отражать позиции РФ", — отметил военный обозреватель.

В общем измерении оккупанты считают, что международная ситуация сейчас для них благоприятна для таких целей, поскольку непонятно что будет с помощью от США Украине.

Напомним, эксперт объяснил, может ли повториться сценарий Бахмута в Авдеевке.

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