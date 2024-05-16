Россия пытается продвигаться пехотой вдоль лесополос: спикер Нацгвардии – о ситуации на Харьковщине

Украинские защитники, прежде всего, работают над своевременным обнаружением передвижений российских пехотных групп.
Во время первых дней наступления в Харьковскую область Россия активно привлекала бронетехнику. В настоящее время российское командование в атаку отправляет преимущественно пехотные группы вдоль лесополос. Подобную тенденцию украинское командование наблюдает в течение 3-4 дней.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.
Украинские защитники, прежде всего, работают над своевременным обнаружением передвижений российских пехотных групп.
"За последнее время мы видим, что враг привлекает именно группы пехоты, которые пытаются проникнуть через линию границы", – рассказал Музычук.
Россияне предпринимают попытки продвигаться и занимать позиции у населенных пунктов. Они проходят вдоль лесополос и некоторых участков дорог.
Сейчас в Харьковской области по российской армии продолжают работать снайперы и FPV-дроны. Последние достаточно эффективно себя проявили еще в первый день обострения ситуации на северной границе региона. За один день нацгвардейцы уничтожили около 10 единиц бронетехники.
Тогда ее Россия задействовала еще активно, а вот в последние несколько дней в наступление идут преимущественно пехотные группы. По словам Музычука, этому поспособствовала, в частности, и эффективная работа по БПЛА.
"Эффективная работа с беспилотниками способствует решению многих угрожающих ситуаций на этом направлении", – сказал спикер Нацгвардии.
Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.
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