Россия пытается продвигаться пехотой вдоль лесополос: спикер Нацгвардии – о ситуации на Харьковщине

Во время первых дней наступления в Харьковскую область Россия активно привлекала бронетехнику. В настоящее время российское командование в атаку отправляет преимущественно пехотные группы вдоль лесополос. Подобную тенденцию украинское командование наблюдает в течение 3-4 дней.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Нацгвардии Руслан Музычук.

Украинские защитники, прежде всего, работают над своевременным обнаружением передвижений российских пехотных групп.

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"За последнее время мы видим, что враг привлекает именно группы пехоты, которые пытаются проникнуть через линию границы", – рассказал Музычук.

Россияне предпринимают попытки продвигаться и занимать позиции у населенных пунктов. Они проходят вдоль лесополос и некоторых участков дорог.

Сейчас в Харьковской области по российской армии продолжают работать снайперы и FPV-дроны. Последние достаточно эффективно себя проявили еще в первый день обострения ситуации на северной границе региона. За один день нацгвардейцы уничтожили около 10 единиц бронетехники.

Тогда ее Россия задействовала еще активно, а вот в последние несколько дней в наступление идут преимущественно пехотные группы. По словам Музычука, этому поспособствовала, в частности, и эффективная работа по БПЛА.

"Эффективная работа с беспилотниками способствует решению многих угрожающих ситуаций на этом направлении", – сказал спикер Нацгвардии.

Напомним, в Волчанске оккупанты расстреливают местных жителей, которые отказываются выполнять их приказы.