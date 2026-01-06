Россия пытается прорваться к пригороду Запорожья: есть ли угроза для областного центра

ВСУ на фронте / © Associated Press

Российские оккупационные войска не оставляют попыток приблизиться к окрестностям Запорожья. Враг уже предпринял единичные попытки зайти непосредственно в поселок Малокатериновка (Кушугумская община), фактически является южным пригородом областного центра.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии LIGA.net.

Согласно данным аналитического портала DeepState, так называемая «серая зона» уже вплотную приблизилась к Малокатериновке. Спикер подтвердил, что ситуация сложная, хотя «до врага еще есть определенное расстояние».

оккупанты используют экологическую катастрофу в свою пользу. После уничтожения Каховского водохранилища открылись новые пути для пехоты.

«В основном там дачные массивы и нет большой капитальной застройки. Инфильтрационные группы противника пытаются зайти и продвинуться как можно дальше, пользуясь тем, что Каховского водохранилища уже нет и можно передвигаться по дну», — пояснил Волошин.

Военный отметил, что некоторые группы пытались пройти по дну бывшего водохранилища, переправиться через реку Конка и зайти в поселок с востока.

Украинские защитники активно противодействуют новой тактике россиян. По словам спикера, уже было зафиксировано несколько боевых столкновений во время попыток прорыва.

«Мы проводим разведывательно-поисковые и поисково-ударные действия, уничтожая такие группы», — заверил Волошин.

Активные бои также продолжаются в населенном пункте Плавни и в Приморском. Последнее враг пытается взять под полный контроль, чтобы использовать в качестве плацдарма для накопления штурмовых групп и дальнейшего движения на Степногорск.

Кроме наземных штурмов, Малокатериновка страдает от воздушной разведки и ударов. Это уже полноценный прифронтовый населенный пункт. В небе над поселком постоянно дежурит большое количество российских беспилотников, и с каждым днем их количество растет.

Основная задача россиян на этом направлении остается неизменной — максимально приблизиться к окрестностям Запорожья и закрепиться на новых рубежах.

Напомним, часть города Гуляйполя Запорожской области находится под контролем русской армии. Россияне имеют значительное преимущество в живой силе и вооружении, но не захватили город. В Гуляйполе силы обороны продолжают держать оборону. Впрочем, противник пытается вытеснить украинских военных с занимаемых позиций, несмотря на значительные потери.