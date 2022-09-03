Россия пытается противодействовать контрнаступлению ВСУ с помощью лживых нарративов — ISW

Россияне создают ложные информационные нарративы, чтобы убедить, что контрнаступление ВСУ на Юге Украины потерпело неудачу.

Российские официальные лица и пропагандисты все активнее продвигают собственные нарративы относительно украинского контрнаступления, чтобы усилить ложные заявления о том, что он губителен для дальнейшего существования Украины.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

В частности, министр обороны России Сергей Шойгу 2 сентября заявил, что президент Украины Владимир Зеленский спланировал операцию в Херсонской области исключительно для того, чтобы создать у "западных кураторов" иллюзию, что украинские войска могут вести эффективное контрнаступление. Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 1 сентября сказал, что внутренние украинские разногласия в скором времени заставят военный конфликт прекратиться.

Американские аналитики добавили, что российские военные пропагандисты усилили эти нарративы 1-2 сентября, поскольку информационное пространство вокруг успеха и темпов украинского контрнаступления оставалось туманным.

"Российские источники будут продолжать распространять лживые нарративы, чтобы использовать молчание украинских военных. Как ранее отмечал ISW, сложные контрнаступления не могут быть проведены мгновенно или за несколько дней, а российская интерпретация немедленного украинского провала из-за отсутствия постоянных территориальных достижений является умышленным затмением реальности", - отметили в ISW.

Ранее бывший президент РФ Дмитрий Медведев, известный своими маразматическими заявлениями по Украине, вновь заявил, что победа будет за Россией, а вариантов разрешения войны всего "полтора".

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