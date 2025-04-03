Россия пытается расширить зону боевых действий в направлении Сумщины: детали от ГПСУ

Российские военные / © Associated Press

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На отдельных участках границы в Сумской области фиксируются попытки малых штурмовых групп российской армии зайти на украинскую территорию. Это преимущественно направление населенных пунктов Новенькое и Журавки.

Об этом спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал в эфире телемарафона.

На отдельных участках границы фиксируются попытки малых штурмовых групп врага зайти на территорию Украины.

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«Это преимущественно направление населенного пункта Новенькое, направление Журавки. На других участках также время от времени разоблачаются попытки захода таких малых штурмовых групп, но это все, в принципе, в одной операционной зоне, где враг пытается, применяя такую тактику, накопиться на нашей территории, чтобы расширить зону активных боев уже по территории Украины«, — рассказал Демченко.

Он подчеркнул, что украинские защитники уничтожают эти российские штурмовые группы и на территории Украины, когда враг переходит линию границы, и еще на подступах.

Российские оккупанты также продолжают обстреливать Сумщину, ведут обстрелы и в пределах Черниговщины и Харьковщины.

«Однако большинство обстрелов сейчас фиксируется именно по направлению Сумщины, и здесь враг не уменьшает активности своих действий. Если говорить о Сумской области, то это и применение большого количества авиации, чтобы наносить удары», — сообщил представитель ГПСУ.

Для атак на пограничье и населенные пункты захватчики в основном применяют дроны, сбрасывающие взрывчатку.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовится к новому наступлению уже в ближайшие месяцы и планирует сосредоточить усилия на северном направлении, в том числе в Сумской и Харьковской областях.