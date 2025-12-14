Россия пытается "разрезать" энергосистему Украины: какие регионы в зоне риска

Удар по энергетике Украины / © Associated Press

Россияне пытаются нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины и отсоединить периферийные регионы, в частности, Черниговщину, Одесщину и Донетчину, атакуя подстанции и высоковольтные линии электропередач. Такие удары затрудняют перераспределение энергии между регионами и создают техногенные риски населения.

Геннадий Рябцев, главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований, в эфире Украинского Радио рассказал о целях российских атак на украинскую энергетику.

"К сожалению, сейчас РФ пытается достичь двух своих целей. Основная - нарушить целостность объединенной энергосистемы Украины по Днепру, то есть отделить ее, поделив пополам", - отметил эксперт.

Второй целью, по его словам, является отсоединение периферийных регионов, в частности, Черниговщины, Одесщины и Донбасса. Эти территории имеют небольшое количество электростанций, высокое потребление и ограниченное количество электропередач. Россияне, понимая это, бьют по подстанциям, позволяющим перераспределять энергию между регионами и по линиям электропередач.

"Линии высоковольтные, и любое их повреждение сложно быстро восстановить обычными средствами. Поэтому энергетикам приходится активно работать. К счастью, пока у них есть необходимые запасы и резервы, чтобы оперативно восстанавливать энергоснабжение, как только позволят военные", - пояснил Рябцев.

Эксперт подчеркнул, что такие действия РФ направлены не только на снижение поставок электроэнергии, но и создание техногенных проблем в жизни украинцев.

