Россия пытается разрушить электросеть Украины, но имеет дефицит ракет большой дальности – Politiko

Оккупанты все больше полагаются на иранские беспилотники, поскольку запасы ракет иссякают.

Западные чиновники говорят, что Россия пытается разрушить электросеть Украины до зимы, однако испытывает проблемы с количеством высокоточных ракет большой дальности.

Об этом пишет Politiko.

Украина заявила, что Россия уничтожила почти треть ее электростанций в результате ракетных ударов на прошлой неделе. Это привело к отключению электроэнергии по всей стране, включая некоторые районы Киева и Николаева.

При этом западные чиновники заявили, что Кремль "применяет умышленную стратегию по уничтожению украинской электросети", но все больше полагается на иранские беспилотники "Shahed", потому что запасы крылатых ракет заканчиваются.

"Наша оценка такова, что способность россиян продолжать эти насыщающие залпы высокоточного оружия сейчас доходит до точки, когда это станет невозможным", – говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силы "эффективно нейтрализуют" иранские беспилотники, прежде чем они попадут в ключевые стратегические цели.

"Однако они летают достаточно медленно, поэтому их гораздо легче сбить стрелковым оружием и другими системами. Тактика заключалась в следующем: использовать их массово в надежде, что кто-то прорвется", – объясняют западные чиновники.

Ранее в Министерстве обороны Великобритании открыто подвергли сомнению способность России наносить ракетные удары большой дальности, заявив, что российская оборонная промышленность "вероятно не способна производить современные боеприпасы с такими темпами, как они тратятся".

Передача России иранских ракет и дронов

Как пишет Reuters, Иран предоставит России ракеты класса "земля-земля" и дополнительные беспилотники. Соглашение было заключено 6 октября.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников. Может быть и другой заказ, который оккупанты рассчитывают получить.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает. Дмитрий Кулеба анонсировал разрыв дипломатических отношений с Ираном.

Украинский министр подчеркнул, что Украина готова передать каждой стране Евросоюза обломки использованных Россией иранских дронов-камикадзе, как доказательство причастности Ирана к жестокой войне РФ против Украины.