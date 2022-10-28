Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские войска уничтожают систему здравоохранения на временно оккупированных территориях, в частности, в Херсонской области.

Об этом он сказал в видеообращении 28 октября.

"Оккупанты добавили еще один вызов — на оккупированной территории. Фактически они демонтируют там всю существующую систему здравоохранения. Оккупанты решили закрывать медицинские учреждения в городах, вывозить оборудование, машины скорой — просто все... Давят на врачей, которые еще остались в оккупированных районах, чтобы они переезжали на территорию России. Прежде всего, это касается Херсонской области", – отметил он.

По словам Зеленского, Россия пытается превратить Херсонщину в зону отчуждения.

"Россия делает из Херсона зону без цивилизации, без элементарных вещей, которые доступны в большинстве стран мира. Этот регион до прихода России, как и все другие области Украины, был вполне нормальным и безопасным, там гарантировались все социальные услуги людям... Там гарантировалось жизнь. А теперь Россия пытается сделать Херсонщину буквально зоной отчуждения. Мир должен на это отреагировать. Наше Министерство иностранных дел, все наши представители информируют международные организации и партнеров об этом новом эскалационном шаге оккупантов", — сказал президент.

Глава государства призвал жителей временно оккупированных районов помогать друг другу.

"И я хочу обратиться сейчас ко всем нашим людям, которые находятся в этих оккупированных городах и районах: пожалуйста, делайте все, чтобы помогать друг другу – несмотря на какие-либо действия оккупантов. Украинский флаг вернется. Нормальную жизнь мы вернем. Но нужно выдержать. это время. Время, когда даже формально оккупанты подтверждают, что им не удержаться на территории Украины, и поэтому они пытаются похитить уже и медицинское оборудование, поработить медицинский персонал", — подчеркнул он.

Ситуация в Херсонской области

Представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что оккупанты пытаются разработать несколько планов действий на юге Украины. Из-за большого количества личного состава оккупанты могут "расслоиться на несколько эпизодов".

Военный эксперт Петр Черник считает, что оккупированный Херсон имеет большое стратегическое значение для войск России, поэтому не стоит надеяться на их жест доброй воли — отступление.

В то же время военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона.