Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что действия РФ указывают на ее планы по созданию хаоса на всех базовых рынках.

Стабилизировать мировой рынок поможет экспорт из Украины.

О главе государства рассказал во время традиционного видеообращения 27 апреля.

"Россия пытается спровоцировать глобальный ценовой кризис, чтобы начался хаос на всех базовых рынках и особенно на продовольственном. Украинский экспорт поможет стабилизировать рынок, следовательно, это выгодно не только нам, но и всем европейцам – жителям всех стран, по которым могут ударить российские деструктивные амбиции. На очереди еще новые решения партнеров по либерализации нашего экспорта. Также согласовываем с Евросоюзом, как увеличить потенциал транспортных коридоров на нашей западной границе", — отметил Зеленский.

Также он поблагодарил за поддержку президента Индонезии Джоко Видодо.

"Говорил сегодня с президентом Индонезии о продовольственной безопасности, подчеркнул, что для миллионов людей в разных странах угроза голода будет сохраняться, пока Россия не станет искать мир с Украиной. Именно из-за этой войны, развязанной Россией, десятки государств оказались в условиях, когда они не могут быть уверены в стабильности для своих людей. Благодарен Индонезии за поддержку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, за честную и ответственную позицию во время голосования в ООН. Благодарен также за приглашение принять участие в саммите "Большой двадцатки" в этом году", — подчеркнул он. он.

Зеленский рассказал, что в прекращении войны Украине тоже помогает Италия.

"Состоялся разговор с премьер-министром Италии. Поблагодарил господина Драги за приобщение к расследованию преступлений, совершенных российскими военными. Проинформировал о ситуации в зонах боевых действий. Ценю поддержку Италии и действительно эффективные санкции, способные прекратить войну", — рассказал глава государства .

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 63-го дня войны

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