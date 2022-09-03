"Россия пытается ударить бедностью и хаосом там, где пока не может ударить ракетами" – Зеленский об остановке "Северного потока"

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении к украинцам подчеркнул, что Россия продолжает использовать энергетический шантаж против Европы, остановив поставки газа по газопроводу "Северный поток".

"Днями Россия пытается еще больше усилить энергетическое давление на Европу. Полностью остановилась прокачка "Северным потоком". Для чего они это делают. Россия хочет разрушить нормальную жизнь каждого европейца во всех странах нашего континента, хочет ослабить и запугать всю Европу. Каждое государство, где Россия не может сделать это силой, обычным оружием, делает это силой энергетического оружия, пытается ударить бедностью и политическим хаосом там, где пока не может ударить ракетами, и, чтобы защититься от этого, нам всем в Европе нужно еще больше единства, еще больше координации, еще больше помощи друг другу", – отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что этой зимой Россия готовится к решающему энергетическому удару по всем европейцам. Потому Европа и Украина должны реагировать на эти угрозы и усилить санкции против РФ.

"И ключевыми ответами на это должны быть две вещи: первое – наше единство, единство в защите от государства-террориста, второе – усиление нашего собственного давления на Россию. И это и усиление всех уровней санкций и ограничение нефтегазовых доходов России. Чем больше ударов нанесем мы все вместе, тем меньше ударов смогут нанести эти террористы", – резюмировал Владимир Зеленский.

Напомним, "Газпром" полностью останавливает газопровод "Северный поток" после проведения регламентных работ до момента устранения всех замечаний по работе оборудования.

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