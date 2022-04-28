Россия пытается унизить ООН: Зеленский – об обстреле Киева во время визита Гутерриша

Россия пытается унизить ООН: Зеленский – об обстреле Киева во время визита Гутерриша

Президент Владимир Зеленский прокомментировал визит в Киев генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Глава государства считает особенно важным посещение генсеком ООН Бородянки под Киевом.

Об этом Зеленский сказал в своем видеообращении вечером 28 апреля.

"Очень важно, что господин генеральный секретарь побывал в Бородянке Киевской области. И собственными глазами увидел, что там натворили российские оккупанты. Сотни украинских городов и сотни громад пережили то же, что и Бородянка, и Буча", — сказал он.

Президент подчеркнул, что российская армия в Украине "сознательно и без сомнений" растоптала фундамент глобального мирового порядка, основанного после Второй мировой войны.

"Устав ООН, международные конвенции, декларации, права людей и государств... Все то, что должно гарантировать свободу и безопасность в мире, просто разрушено российскими агрессивными действиями", — отметил глава государства.

Ключевым вопросом на переговорах с генеральным секретарем ООН Зеленский назвал прекращение российской агрессии.

"И это не просто вопрос об Украине, о нашей судьбе. Это вопрос о судьбе ООН, судьбе международного права, судьбе многих народов – и не только соседей России, которые могут стать следующими жертвами агрессивных абмиций Москвы", — считает президент.

Зеленский обратил внимание, что сразу после завершения переговоров с Гутерришем в Киеве на город полетели пять российских ракет.

"И это многое говорит о подлинном отношении России к глобальным институтам. О попытках российского руководства унизить ООН и все, что организация олицетворяет. А значит, это требует соответствующей мощной реакции", — подытожил он.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 64-го дня войны

Ранее Владимир Зеленский сообщил о планах направить заблокированные активы россиян на восстановление Украины.

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