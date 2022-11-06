Россия пытается вмешаться в выборы в США, чтобы уменшить поддержку Украины — New YorkTimes

Американские аналитики опасаются, что РФ может повлиять на граждан США.

Россия пытается вмешаться в промежуточные выборы в США, чтобы помешать американцам передавать Украине военную помощь.

Об этом пишет The New YorkTimes.

Издание проанализировало сообщения пользователей соцсетей, которые направлены на агрессивную реакцию относительно действий Демократической партии. Российские "фабрики троллей" нацелились на уничтожение кандидатов от Демократической партии в наиболее противоречивых регионах, включая места в Сенате в Огайо, Аризоне и Пенсильвании, рассчитывая, что республиканское большинство в Сенате и Палате представителей может помочь России уничтожать Украину.

Издание проанализировало сообщения с аккаунта "Норы Берки" и других пользователей соцсетей. Эти сообщения в основном порочили президента Байдена и других известных демократов. Они также жаловались на использование средств налогоплательщиков для поддержки Украины в войне против российских оккупантов, высмеивая Владимира Зеленского в лучших традициях российской пропаганды.

Группа по кибербезопасности Recorded Future установила, что эти аккаунты связаны с Россией. Целью россиян является разжечь гнев среди консервативных избирателей и подорвать доверие к американской избирательной системе. В этот раз россияне хотят уменьшить масштабную военную помощь Украине, которую оказывает администрация Байдена.

Бывший военнослужащий армии и сотрудник отдела информационных операций Пентагона Алекс Плицас считает, что основной целью России является лишение Украины военной поддержки США.

В прошлом месяце Федеральное бюро расследований и Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры призывают американцев к "информационной гигиене": не распространять в соцсетях сомнительные сообщения.

Постоянной темой новых усилий России является аргумент о том, что Соединенные Штаты при президенте Байдене тратят деньги, поддерживая Украину. Например, Нора Берка в сентябре опубликовала фотожабу, на которой президент Украины Владимир Зеленский был танцовщицей в бикини, которую Байден осыпал долларовыми купюрами", — говорится в издании.

Пока американские аналитики не знают, какое влияние россияне будут оказывать на аудиторию в США, однако опасаются, что РФ может манипулировать их гражданами.

Выборы в США и помощь Украине

Ранее The New York Times сообщала, что ноябрьские промежуточные выборы определят, кто будет иметь большинство в каждой из палат Конгресса Соединенных Штатов. Это может оказать значительное влияние на ответ США на самую большую внешнеполитическую проблему, с которой сейчас сталкивается администрация Байдена – вторжение России в Украину.

4 ноября в Киев приехал советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан. Он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой ОП Андреем Ермаком. Обсуждалась дальнейшая поддержка США.

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