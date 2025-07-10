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Россия пытается восстановить потерянные позиции на одном из ключевых направлений — предупреждает военный
В течение недели украинские военные фиксируют попытки РФ восстановить утраченные позиции.
В Сумском направлении армия РФ пытается восстановить утраченные позиции. Враг постоянно накапливает личный состав вблизи ЛБО и непосредственно на нем.
Об этом сообщил военный Станислав Бунятов с позывным «Осмян»
Как отмечает Бунятов, наша артиллерия, экипажи БПЛА и пехота реагируют и уничтожают живую силу противника.
«Подобная динамика на этом направлении почти неделя», — констатировал он.
К сожалению, добавил он, ответные вражеские средства огневого поражения наносят нам регулярные потери.
Как мы писали, российская оккупационная армия применяет тактику малых штурмовых групп на небольшом отрезке границы в пределах Юнаковской и Хотинской общин Сумской области. Однако эта тактика «не дает противнику достичь тех результатов, которые он ожидал» — зайти максимально глубоко на территорию Украины и захватить приграничные районы.
«Если говорить о всей протяженности границы с Россией в пределах Сумской области, это около 550 км, то только на таком небольшом отрезке, в пределах Хотинской и Юнаковской общин, враг применяет тактику малых штурмовых групп», — сказал представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко.