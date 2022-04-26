Россия пытается втянуть в войну с Украиной курсантов из Ливии и боевиков из Сирии и Чечни — разведка

Россия пытается втянуть в войну с Украиной курсантов из Ливии и боевиков из Сирии и Чечни — разведка

Россия пытается привлечь к войне в Украине курсантов Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне.

В частности, состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии, проходящие стажировку на территории Ливии. Командование академии пытается вернуть слушателей на территорию РФ и привлечь их к боевым действиям против Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как отмечается, россияне также сокращают состав российской группировки на территории Сирийской арабской республики. Следовательно, в тактической группировке "Алеппо" было сокращено 200 должностей. Ожидается, что по возвращении сокращенных военнослужащих их сразу отправят воевать в Украину.

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Украинская разведка подчеркивает, что российское военное командование "проявляет значительный интерес" к военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии и Чечни.

"Основные регионы проведения мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Эти действия сопровождаются мощной пропагандистской кампанией по "нацистскому/карательному" режиму в Украине", — отмечают в ГУР МО.

Кроме того, Россия дополнительно мотивирует военных возможностью мародерства и обогащения в Украине.

Напомним, у посольства России в столице Эфиопии Аддис-Абеби каждое утро формируются очереди из эфиопцев, желающих воевать в Украине на стороне России. Молодых и пожилых мужчин вербуют в социальных сетях, чтобы те за 2000 долларов присоединились к составу российского войска в войне против Украины.

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