Россия пытается выдавать себя за миротворца, но продолжает готовиться к войне – СНБО

Кремль активно накапливает баллистические ракеты, в частности, завозит KN-23 из КНДР, наращивает темпы производства ударных дронов Shahed и увеличивает численность армии.

Россия активизировала попытки создать впечатление, что больше всех стремится к миру, однако на самом деле использует дипломатию для затягивания времени и наращивания военного потенциала.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Они продолжают продвигать интенсивно нарратив лета 2024 года, что якобы Украина не хочет прекращать войну. Россия использует дипломатию для затягивания времени", – отметил Коваленко.

По его словам, Кремль активно накапливает баллистические ракеты, в частности, завозит KN-23 из КНДР, наращивает темпы производства ударных дронов Shahed и увеличивает численность армии.

"Пока Россия не тормозит свой военно-промышленный комплекс и не делает реальных шагов на фронте по прекращению наступательных действий, все ее заявления о стремлении к миру остаются лишь словами", — подчеркнул Коваленко.

Он подчеркнул, что оценивать истинные намерения Кремля следует не по дипломатическим заявлениям, а по его реальным действиям в экономике и военной сфере.

Ранее в Центре противодействия дезинформации заявлял, что в настоящее время в информационном пространстве активно распространяются различные сценарии и заявления по мирным переговорам, однако никакого реального или согласованного плана не существует.