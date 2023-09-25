Россия пытается выиграть время во время контрнаступления ВСУ — ISW

Захватчики не желают сдавать тактические районы, это являющиеся ошибочной тактикой, считают в ISW.
Американские аналитики полагают, что российское военное командование отдает приказ о контратаках, чтобы выиграть время на поле боя.
Об этом говорится в новом отчете Инстита изучения войны (ISW).
Однако в американском Институте не могут объяснить, как Кремль собирается использовать время, купленное ценой собственных солдат.
"Российские силы, похоже, не желают сдавать тактические районы и сосредотачиваются на борьбе за каждый метр, вместо того, чтобы извлечь пользу от глубины своей подготовленной обороны", — говорится в сообщении.
Американские аналитики ссылаются на украинского военного журналиста Константина Машовца, который утверждает, что жертвовать боеспособными силами и средствами во время оборонных операций имеет смысл только в двух ситуациях:
- если это дает время для организации систем обороны на другом подготовленном рубеже,
- если это выиграет время для организации более существенной контратаки или контрнаступления.
По его предположению, эти сценарии могут означать наличие в России дополнительных резервов и возможности быстрого развертывания этих резервов на новом рубеже обороны или на оперативном направлении, где она планирует осуществить новое наступление.
"Машовец пришел к выводу, что, несмотря на намерения России выиграть время, российское военное командование все равно нуждается в дополнительном подкреплении на западно-запорожском направлении в дополнение к силам, которые уже сосредоточены на этой линии фронта, чтобы текущие контратаки российских войск были оперативно надежными", – сказано в отчете.
Напомним, по информации ISW, ссылающейся на инсайдерские источники в Кремле, утверждают, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ.
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