Россия пытается выиграть время во время контрнаступления ВСУ — ISW

Захватчики не желают сдавать тактические районы, это являющиеся ошибочной тактикой, считают в ISW.

Американские аналитики полагают, что российское военное командование отдает приказ о контратаках, чтобы выиграть время на поле боя.

Об этом говорится в новом отчете Инстита изучения войны (ISW).

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Однако в американском Институте не могут объяснить, как Кремль собирается использовать время, купленное ценой собственных солдат.

"Российские силы, похоже, не желают сдавать тактические районы и сосредотачиваются на борьбе за каждый метр, вместо того, чтобы извлечь пользу от глубины своей подготовленной обороны", — говорится в сообщении.

Американские аналитики ссылаются на украинского военного журналиста Константина Машовца, который утверждает, что жертвовать боеспособными силами и средствами во время оборонных операций имеет смысл только в двух ситуациях:

если это дает время для организации систем обороны на другом подготовленном рубеже,

если это выиграет время для организации более существенной контратаки или контрнаступления.

По его предположению, эти сценарии могут означать наличие в России дополнительных резервов и возможности быстрого развертывания этих резервов на новом рубеже обороны или на оперативном направлении, где она планирует осуществить новое наступление.

"Машовец пришел к выводу, что, несмотря на намерения России выиграть время, российское военное командование все равно нуждается в дополнительном подкреплении на западно-запорожском направлении в дополнение к силам, которые уже сосредоточены на этой линии фронта, чтобы текущие контратаки российских войск были оперативно надежными", – сказано в отчете.

Напомним, по информации ISW, ссылающейся на инсайдерские источники в Кремле, утверждают, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ.

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