Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия пытается выиграть время во время контрнаступления ВСУ — ISW

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
476
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия пытается выиграть время во время контрнаступления ВСУ — ISW

Российские военные / Фото: Associated Press

Захватчики не желают сдавать тактические районы, это являющиеся ошибочной тактикой, считают в ISW.

Американские аналитики полагают, что российское военное командование отдает приказ о контратаках, чтобы выиграть время на поле боя.

Об этом говорится в новом отчете Инстита изучения войны (ISW).

Однако в американском Институте не могут объяснить, как Кремль собирается использовать время, купленное ценой собственных солдат.

"Российские силы, похоже, не желают сдавать тактические районы и сосредотачиваются на борьбе за каждый метр, вместо того, чтобы извлечь пользу от глубины своей подготовленной обороны", — говорится в сообщении.

Американские аналитики ссылаются на украинского военного журналиста Константина Машовца, который утверждает, что жертвовать боеспособными силами и средствами во время оборонных операций имеет смысл только в двух ситуациях:

  • если это дает время для организации систем обороны на другом подготовленном рубеже,
  • если это выиграет время для организации более существенной контратаки или контрнаступления.

По его предположению, эти сценарии могут означать наличие в России дополнительных резервов и возможности быстрого развертывания этих резервов на новом рубеже обороны или на оперативном направлении, где она планирует осуществить новое наступление.

"Машовец пришел к выводу, что, несмотря на намерения России выиграть время, российское военное командование все равно нуждается в дополнительном подкреплении на западно-запорожском направлении в дополнение к силам, которые уже сосредоточены на этой линии фронта, чтобы текущие контратаки российских войск были оперативно надежными", – сказано в отчете.

Напомним, по информации ISW, ссылающейся на инсайдерские источники в Кремле, утверждают, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
476
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация