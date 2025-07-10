Война в Украине / © Associated Press

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Россия пытается вытеснить максимум из своего наступления в 2025 году, однако уже на следующий год ее возможности могут существенно сократиться. Причина — истощение ресурсов: как человеческих, так и финансовых.

Об этом заявил военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Украины и ветеран войны Алексей Гетьман в интервью Youtube-каналу РБК-Украина.

Он напомнил, что почти миллионная армия РФ за год продвинулась вглубь Украины всего на 55 километров, при этом понесла потери в полмиллиона человек. А сейчас темпы продвижения еще больше замедлились, тогда как потери наоборот выросли.

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«В 2026 году они вообще продвигаться так не смогут, оказывать мощное наступательное действие, потому что нет у них на это ресурса. И денежного, и другого ресурса просто нет. Война может и не закончится, но она придет в более-менее позиционную», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, нынешнее наступление россиян захлебывается, а украинские Силы обороны действуют гибко, обороняясь и маневрируя.

«Нет ничего удивительного в продвижениях окупантов, потому что любая армия во время наступления имеет продвижение. Вопрос только в том, как глубоко и по какой цене», — сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что украинское военное командование это отдает себе отчет, поэтому выстраивает многоуровневую оборону. Это не означает отступления, но позволяет иметь резервные рубежи в случае прорыва.

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«Это делается на случай российского продвижения или на случай серьезного прорыва линии обороны. Но сейчас прорывов нет. Россияне идут очень медленно, маленькими темпами», — объяснил ветеран.

Эксперт привел пример Покровска, где российские войска не могут достичь ощутимого прогресса уже больше года.

«Что-то больше года продвигается (российская армия. — Ред.) и продвигается возле одного населенного пункта, не очень большого, не миллионника. Год продвигается. И никак не может окружить этот город. Может, ничего там такого продвижения и нет? — резюмировал Гетман.

Ранее сообщалось, что войска РФ активизировали усилия в рамках летней наступательной кампании, пытаясь установить контроль над ключевыми украинскими городами, в частности Славянском, Краматорском, Харьковом и Сумами.

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Мы ранее информировали, что русские войска существенно активизировали использование химического оружия на территории Украины.