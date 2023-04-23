Россия пытается заманить "добровольцев" на войну в Украине рекламой – британская разведка

В России запустили новую акцию по призыву добровольцев на войну против Украины.

Министерство обороны России запустило новую крупную акцию по призыву добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на биллбордах и телевидении.

Об этом говорится в ежедневном обзоре Министерства обороны Великобритании.

"Новая реклама обращается к мужской гордости потенциальных новобранцев, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые преимущества присоединения. Поскольку доступ к вербовке пленных ЧВК "Вагнер" был прекращен, частная военная компания также борется за ограниченный пул российских мужчин боевого возраста", – говорится в сообщении.

Однако разведка Британии отмечает, что шансы того, что кампания привлечет заявленную Минобороны цель в 400 000 "добровольцев", очень маловероятна.

"Власть, почти наверняка, стремится отложить любую новую, открытую обязательную мобилизацию как можно дольше, чтобы минимизировать внутренние инакомыслия", — отмечает британское Минобороны.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 690 оккупантов. Общие боевые потери России с начала полномасштабного вторжения на утро воскресенья, 23 апреля, составляют 186 420 солдат.

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