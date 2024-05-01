Россия пытается защитить свою авиацию от украинских атак: где разместят военные самолеты

В Белгородской области РФ недалеко от украинской границы россияне строят новый военный объект. Это должен быть логистический центр для обеспечения российской армии, оснащенный взлетной полосой. Таким образом, Россия пытается защитить свою авиацию, разместив ее подальше от фронта, но место, выбранное для строительства нового аэродрома, все равно находится в зоне досягаемости для украинских дальнобойных ракет.

Об этом рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце в комментарии для 24 канала.

Он пояснил, что ранее для обслуживания самолетов враг активно использовал аэродром в самом Белгороде, но он находится слишком близко к украинской границе, поэтому опасен для военной техники.

Эксперт отметил, что новая взлетная полоса расположена на большем расстоянии от границы, чем Белгородский аэродром, но этот объект не будет полноценным аэродромом. Новый логистический центр, вероятно, будет использоваться для заправки самолетов и вертолетов, а также для длительного ремонта воздушных судов.

Длительное пребывание авиации на земле, по словам Долинце, уменьшает ее мобильность и делает технику уязвимой для атак дронами и ракетами. Поэтому в РФ и решили построить этот инфраструктурный объект подальше от Белгорода.

"Это способ защиты российской техники. Там могут разместить вертолеты и небольшие военно-транспортные самолеты. Эта взлетная полоса позволит выполнять немало задач именно для боевой авиации", — пояснил Богдан Долинце.

По мнению эксперта, россияне перестраховываются, потому что пребывание на одной локации большого количества техники делает подобное место приоритетной целью для украинских атак. Таким образом, враг пытается сделать свою авиационную инфраструктуру более гибкой и рассредоточить самолеты, чтобы усложнить их поражение Силами обороны Украины.

Напомним, в ночь на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром оккупантов в Джанкое. В результате взрывов и пожара враг понес большие потери в живой силе и технике.

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