Россия пытается завербовать более 60 тысяч военных: в Пентагоне оценили мощность имеющихся войск

Россия пытается завербовать более 60 тысяч военных: в Пентагоне оценили мощность имеющихся войск

Нынешние мощности РФ ниже 85% оцененной доступной боевой мощи, которую Москва накопила до вторжения в Украину в феврале.

США видят признаки того, что Россия стремится набрать более 60 тыс. военнослужащих среди новобранцев и мобилизованных резервистов для усиления своих сил вторжения.

Об этом пишет CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника по обороне США 8 апреля.

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Он предупредил, что пока неизвестно, насколько Россия будет успешной в достижении этой цели, какую подготовку эти силы получат или куда они будут направлены.

Чиновник также сказал, что США не видели, что есть "свежее подкрепление, полностью обученное, полностью вооруженное", готовое для усиления истощенных российских батальонно-тактических групп.

Что касается нынешних мощностей России, то они сейчас ниже 85% своей оцененной доступной боевой мощи, которую Москва накопила до вторжения в Украину в феврале, сказал чиновник по обороне США.

"По оценке имеющейся боевой мощи, которую они (российские войска – ред.) имели до вторжения, которую они настроили против Украины с этой целью, из общей оцененной боевой мощи, которую они имели, мы оцениваем, что они составляют от 80 до 85% от того, что они имели", – сказал чиновник, учитывающий различные факторы – количество танков, истребителей, ракетного инвентаря, а также войск.

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В то же время он не назвал конкретное количество российских военных, погибших на сегодняшний день в войне против Украины.

"Совокупность говорит нам, что в отличие от момента начала вторжения, сейчас они находятся на уровне ниже 85% их оцененной доступной боевой мощи", — сказал чиновник.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, враг завершает восстановление боеспособности подразделений Центрального военного округа в районах Брянской и Курской областей.

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