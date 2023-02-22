Россия пытается завезти из Ирана партию из 20 тысяч снарядов — Буданов

Это уже вторая партия снарядов, которую Россия пытается завезти из Ирана.
Россия пытается завезти из Ирана еще одну партию снарядов в количестве 20 тысяч единиц.
Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью Forbes Украина.
"Из Ирана завозилась пробная партия, сейчас пытаются завезти еще одну партию, уже не пробную, это около 20 тысяч снарядов. Это ничто по сравнению с используемыми цифрами", — сказал он.
Также Буданов ответил, есть ли у России возможность получить снаряды от Северной Кореи.
"Теоретически, возможность есть. Везут ли они оттуда? По Северной Корее подтвержденных случаев нет", — сказал главный военный разведчик.
Напомним, США, ссылаясь на данные собственной разведки, предостерегают, что Пекин серьезно приблизился к границе предоставления Москве летальной военной помощи.
Глава НАТО Йенс Столтенберг также выразил обеспокоенность, что Китай может поставлять России оружие, чтобы помочь ей продолжать войну против Украины.
В то же время, по информации The New York Times, Минобороны США увеличит производство боеприпасов на 500% до уровня войны в Корее. Штаты уже заказали производство артиллерийских боеприпасов для ВСУ более чем на 500 миллионов долларов.
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