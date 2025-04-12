Россия пытаются создать "серую зону" в Сумской области: детали от ГПСУ

Война. / © Associated Press

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Военные РФ не прекращают обстрелы пограничных Сумской, Черниговской и Харьковской областей. Захватчики пытаются расширить зону боев на территории Украины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ГПЧС Андрей Демченко.

Представитель Госпогранслужбы отмечает, что количество выпущенных снарядов не уменьшается, а наоборот увеличивается. Оккупанты применяют удары с помощью дронов: сбросы, FPV-дроны и БпЛА на оптоволокне. Большинство обстрелов приходится на Сумщину и Харьковщину.

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"Самая угрожающая ситуация остается в пределах Сумской и Харьковской областей. Если говорить о Харьковщине, то это те направления, где враг еще в прошлом году начал наступательные действия - Волчанск и Липцы", - подчеркнул спикер.

По словам Демченко, сейчас противник не прекращает попыток расширить зону боев на территории Украины, производя штурмовые действия, привлекая технику и личный состав, но благодаря действиям украинских воинов не может достичь своих целей.

По словам Демченко, в Сумской области россияне продолжают тактику применения врагом малых штурмовых групп. В частности, в направлении населенных пунктов Новенькое, Басовка и Журавка, применяя малые штурмовые группы. Сейчас россияне сейчас не применяют колонны бронированной техники для того, чтобы штурмовать нашу границу.

По его словам, враг применяет именно малые штурмовые группы, которые ссылает на территорию Украины для того, чтобы они могли закрепиться, создать "серую зону" и перебросить зону активных боев именно на территорию Украины.

"Но наши воины наносят поражение этим группам, применяя все имеющееся вооружение", - подчеркнул спикер ГНСУ.

Как сообщалось, россияне начали наступление . За словам главкома ВСУ Александра Сырского, "фактически началась". В частности, возросла активность россиян в Сумском направлении. ВСУ опрокидывает туда дополнительные подразделения.

Дата публикации 19:27, 11.04.25 Количество просмотров 286 Путин отдал приказ захватить 50 км! Безумная угроза для Сум?! Подробности нового наступления!