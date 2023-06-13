Россия ракетами атаковала Хмельницкую область: что известно о последствиях

Все воздушные цели уничтожила система ПВО.
Российская террористическая армия в ночь на 13 июня атаковала ракетами Хмельницкую область. Все цели удалось сбить, однако из-за обломков повреждены 6 гражданских домов.
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА.
Российские террористы в ночь на 13 июня запустили по Хмельницкой области ракеты, их удалось сбить.
"Сегодня ночью во время воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Произошло падение обломков, которыми были повреждены 6 жилых гражданских домов. Повреждения незначительные. Травмированных и погибших нет. На месте происшествия работают все соответствующие службы. Спасибо ПВО! Слава ВСУ! Слава Украине!", - говорится в сообщении ОВА.
Напомним, российская террористическая армия в ночь на 13 июня обстреляла ракетами город Кривой Рог. Одна из ракет попала в жилой дом, где погибли 4 человека. Также в эту ночь террористы атаковали склад с бутилированной водой, где погибли 7 человек, среди которых 17-летний парень.
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