Россия ракетами и "шахедами" с циничными надписями атаковала Николаевщину: фото и последствия "прилетов"

Российские террористы оставили циничные надписи на "шахедах", которые они запустят по мирному поселку.

Российская террористическая армия в ночь на 19 июля тремя БПЛА типа "шахед" и одной крылатой ракетой "Калибр" обстреляла Коблевскую территориальную громаду Николаевского района. Из-за этого в Коблево вспыхнули пожары.

Об этом сообщила Николаевская областная прокуратура.

Террористы нанесли комбинированный удар — ракетой и иранскими дронами по Коблево Николаевской области. Оккупационная армия разрушила объекты рекреационной инфраструктуры в прибрежной зоне отдыха с. Коблево. На месте происшествия возникло возгорание.

Обстрел села Коблево / Фото: Прокуратура Николаевской области

Какие-либо военные объекты на этих территориях отсутствуют. На месте ударов российской террористической армии трудятся эксперты. Там обнаружили обломки враждебных целей. На одном из иранских дронов была циничная надпись: "За мост. За Ангелину. За белгородцев". В результате атаки ранения получили две женщины, 40 и 44 лет. Они госпитализированы

Последствия ударов террористической армии РФ / Фото: Прокуратура Николаевской области

"При процессуальном руководстве Николаевской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Последствия обстрела Коблевого / Фото: Прокуратура Николаевской области

Атака Николаевщины террористами РФ / Фото: Прокуратура Николаевской области

Террористические удары РФ по южным регионам

В ночь на 19 июля российская террористическая армия ракетами атаковала южные области Украины. Россия атаковала Одессу и область. Оккупанты направили на регион ракеты Х-59, Х-22, "Ониксы" и "Калибры", а также беспилотники.

В Одесской области оккупанты попали в промышленный объект. В результате удара пострадал гражданский сотрудник. Кроме того, повреждены два складских помещения в разных локациях: с табаком и фейерверками.

В частности, террористическая армия РФ нанесла ракетные удары по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск", повреждена инфраструктура трейдеров.

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