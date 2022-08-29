Россия ракетами обстреливает Николаев: в городе слышны мощные взрывы

В городе после объявления воздушной тревоги слышны мощные взрывы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Воздушная тревога в Николаеве и области была объявлена в 15:20. Сразу после этого в городе начались взрывы. Власти призывают жителей Николаева немедленно уйти в укрытие.

"В городе раздаются мощные взрывы! Все немедленно в укрытие", — написал Сенкевич.

Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению оккупантов.

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