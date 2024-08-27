Россия ракетами обстреляла гостиницу в Кривом Роге: звезды отреагировали на циничное преступление оккупантов

В ночь на 27 августа Россия ракетами обстреляла гостиницу в Кривом Роге.

К сожалению, в заведении в момент попадания находились жильцы. Уже известно, что погибли женщина и мужчина. Также жильцы получили ранения разных степеней тяжести, некоторые из них находятся в больнице.

Украинские знаменитости отреагировали на очередное преступление российских оккупантов. Звезды выразили соболезнования всем пострадавшим и показали последствия вражеской атаки.

Елена Кравец

Актриса была шокирована новостями. Елена Кравец вспомнила, что в свое время много раз останавливалась в гостинице, когда приезжала с гастролями в город.

"Сегодня (27 августа) ночью российская ракета попала в гостиницу "Аврора". Мы часто останавливались здесь во время гастролей. Удобная и современная гостиница в самом центре Кривого Рога, на 95 Квартале", — написала актриса.

Реакция Елены Кравец на обстрел Кривого Рога / Фото: из соцсетей

Анатолий Анатолич

Шоумен говорит, что отель был знаковым местом для него. В частности, заведение было расположено прямо в самом центре города. По словам ведущего, там останавливалось немало звезд, в том числе и российских, которые сейчас яро поддерживают войну. А сегодня российская ракета разрушила гостиницу.

"Это не просто отель. Это важная часть моего города и меня тоже. Это первая крутая современная гостиница, которая в свое время появилась в Кривом Роге. Здесь останавливались все звезды (и российские, которые сейчас открыто поддерживают войну). Здесь свою последнюю ночь жизнь провел Андрей Кузьменко. Здесь я селил друзей, которые приезжали в Кривой Рог, потому что это на 95 Квартале, в самом центре. Здесь я часто останавливался, когда бывал в родном городе", - отреагировал на обстрел Анатолич.

Разрушение в Кривом Роге в результате ракетного удара / Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Ольга Сумская

Актриса показала, какой гостиница была до попадания ракета и что с ней сделала страна-агрессор Россия.

"Кривой Рог. В результате вражеского удара погибли два человека, еще пятеро получили травмы разной степени тяжести", — написала артистка.

Реакция Ольги Сумской на обстрел Кривого Рога / Фото: из соцсетей

alyona alyona

Реперша показала последствия обстрелов. Исполнительница также отметила, что от враждебных действий российских оккупантов пострадали ночью и Киев, и Запорожье и другие города Украины.

"Поисково-спасательная операция в Кривом Роге продолжается. Ночью российская армия также ударила по Запорожью. Киев подвергся ракетно-дроновой атаке", — написала исполнительница.

Реакция alyona alyona на обстрел Кривого Рога / Фото: из соцсетей

Маша Ефросинина

Ведущая выразила свои соболезнования всем пострадавшим и семьям погибших. Ефросинину возмущает, что из-за страны-агрессора украинцам приходится переживать ужасные события. Как отметила ведущая, Украина никогда не простит России всех тех бед, которое та причинила против невинных людей.

Реакция Маши Ефросининой на обстрел Кривого Рога / Фото: из соцсетей

"Мои соболезнования всем пострадавшим и близким погибших. Моя сильнейшая поддержка всем женщинам, которые вынуждены этими ночами бежать с детьми до укрытия по темным подъездам. Многие из вас, девушки, беременные, многие с несколькими маленькими детишками, многие болеют или нехорошо чувствуют себя. Если без детей и здоровы — просыпаться из глубокого сна от таких взрывов и быть охваченной страхом — это очень сильный удар по нервной системе. Я держу каждую из вас за руку своими остатками нервных клеток, потому что переживаю то же, что и вы", - сказала ведущая.

MONATIK

Певец показал последствия вражеского обстрела, а также выразил соболезнования всем пострадавшим и близким погибших.

"Кривой Рог… Соболезнования семьям погибших и раненых. Поисково-спасательная операция продолжается", — написал исполнитель.

Реакция MONATIK на обстрел Кривого Рога / Фото: из соцсетей

Напомним, вчера, 26 августа, Россия массированно обстреляла Украину ракетами и дронами. Украинские знаменитости показывали, как с детьми прятались в укрытиях от вражеских снарядов.

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