Россия ракетами обстреляла Кировоградскую область: подробности

Одну из ракет оккупантов сбила система противовоздушной обороны.

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.

"На территории Петровской громады зафиксированы прилеты вражеских ракет. Агрессор пытается варварски уничтожать инфраструктурные объекты. Одна ракета сбита ПВО. Прошу не игнорировать сирены", — сообщил Райкович.

Информация о потерпевших и последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, в Кривом Роге во время воздушной тревоги снова раздались взрывы.

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