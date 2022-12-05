Россия ракетами обстреляла Одесскую область: куда попали и какие последствия ударов

Россия в понедельник, 5 декабря, ракетами обстреляла два инфраструктурных объекта в Одесской области. Из-за обстрелов есть ранены.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В результате российской атакиповреждены два инфраструктурных объекта. Один человек госпитализирован", — говорится в сообщении.

В Одесском городском совете сообщили, что из-за ракетных ударов в городе приостановлена работа общественного электротранспорта. Также все городские котельные остановлены. Работа возобновится после восстановления электро и водоснабжения.

Ранее сообщалось, что в Одессе также отсутствует центральное водоснабжение.

Ракетный террор Украины 5 декабря

Российские террористы в понедельник, 5 декабря, продолжили массированный ракетный обстрел Украины. Воздушная тревога объявлена во всех регионах, кроме временно оккупированного Крыма.

Имеется большая угроза ракетных ударов по всей территории. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что сегодня ожидается три волны ракетных ударов по нашему государству.

Пока воздушная тревога продолжается, украинцев призывают быть в укрытиях.

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