Россия ракетами обстреляла Уманщину: куда "прилетело" и что известно о пострадавших (фото)

Российские террористы в четверг, 8 июня, во время воздушной тревоги обстреляли ракетами Уманский район Черкасской области. Оккупанты попали по автомойке и промышленному предприятию, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Отметим, что воздушная тревога в Черкасской области была объявлена 8 июня в 20:00. В ходе этого стало известно о взрывах в Уманщине. Глава ОВА сообщил, что оккупанты атаковали гражданские объекты — автомойку и промышленное предприятие.

Россия ракетами ударила по гражданским объектам в Уманщине. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар. Предварительно восемь пострадавших, двое из них — тяжелые. Службы работают. Выясняем все детали", — написал он.

Следствия террористических ударов по Уманщине. / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Напомним, 8 июня ориентировочно в 20:00 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ударов крылатыми ракетами. По состоянию на 21:15 тревогу отменили.

Это очередной обстрел этого региона. Россияне в ночь на 28 апреля запустили ракету по жилому дому в Умани. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир. Из-за террористического акта страны-агрессора погибли 23 человека, среди которых есть шестеро детей.

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