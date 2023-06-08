Россия ракетами обстреляла Уманщину: куда "прилетело" и что известно о пострадавших (фото)

Двое пострадавших в тяжелом состоянии.
Российские террористы в четверг, 8 июня, во время воздушной тревоги обстреляли ракетами Уманский район Черкасской области. Оккупанты попали по автомойке и промышленному предприятию, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Отметим, что воздушная тревога в Черкасской области была объявлена 8 июня в 20:00. В ходе этого стало известно о взрывах в Уманщине. Глава ОВА сообщил, что оккупанты атаковали гражданские объекты — автомойку и промышленное предприятие.
"Имеем два прилета: по промышленному объекту и автомойке. Во втором случае в результате попадания возник пожар. Предварительно восемь пострадавших, двое из них — тяжелые. Службы работают. Выясняем все детали", — написал он.
Напомним, 8 июня ориентировочно в 20:00 в Украине объявляли масштабную воздушную тревогу из-за угрозы ударов крылатыми ракетами. По состоянию на 21:15 тревогу отменили.
Это очередной обстрел этого региона. Россияне в ночь на 28 апреля запустили ракету по жилому дому в Умани. Оккупанты почти полностью уничтожили один подъезд – это 27 квартир. Из-за террористического акта страны-агрессора погибли 23 человека, среди которых есть шестеро детей.
Читайте также:
- "Лжецы мирового уровня": в Конгрессе США не верят заявлениям России по Каховской ГЭС
- Атака на Херсон при эвакуации: количество пострадавших возросло
- Россияне сознательно взорвали дамбу Каховской ГЭС: Подоляк объяснил мотивы