Россия ракетами С-300 обстреляла Краматорск: повреждена больница и дома (фото)

Россия в воскресенье, 25 сентября, ракетами С-300 обстреляла Краматорск.
Из-за российских ударов повреждены больницы, многоквартирные дома и гаражи.
Об этом сообщает Краматорский городской совет.
По предварительным данным, из-за российских обстрелов никто не пострадал.
"Очередной обстрел Краматорска. Две ракеты С-300. Повреждены больницу, многоквартирные дома и гаражи. Без жертв", — говорится в сообщении.
Напомним, российские оккупационные войска днем, 17 сентября, нанесли очередные удары по городам Донецкой области — Краматорску и Константиновке.
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