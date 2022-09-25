Россия ракетами С-300 обстреляла Краматорск: повреждена больница и дома (фото)

Из-за российских ударов повреждены больницы, многоквартирные дома и гаражи.

Об этом сообщает Краматорский городской совет.

По предварительным данным, из-за российских обстрелов никто не пострадал.

"Очередной обстрел Краматорска. Две ракеты С-300. Повреждены больницу, многоквартирные дома и гаражи. Без жертв", — говорится в сообщении.

Фото: Краматорский городской совет

Фото: Краматорский городской совет

Напомним, российские оккупационные войска днем, 17 сентября, нанесли очередные удары по городам Донецкой области — Краматорску и Константиновке.

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