ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
549
Время на прочтение
1 мин

Россия ракетами ударила по большому городу в центре Украины: раздаются взрывы, первые детали

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о летевшей в направлении города ракете.

Автор публикации
Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Взрыв (иллюстративное фото)

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

В Кропивницком вечером 15 августа был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного».

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении Кировоградской области.

Впоследствии военные сообщили, что ракета движется непосредственно на Кропивницкий.

Облако дыма стоит над городом. / © Труха

Облако дыма стоит над городом. / © Труха

Информации о последствиях взрыва пока нет.

Ранее российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали два человека.

По словам председателя Совета обороны города Александра Вилкула, оба раненых находятся в тяжелом состоянии. У 61-летнего мужчины диагностировали политравму, его состояние стабильное. Второй пострадавший получил травматическую ампутацию ноги и находится в операционной.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie