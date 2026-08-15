Россия ракетами ударила по большому городу в центре Украины: раздаются взрывы, первые детали

Взрыв (иллюстративное фото) / © Associated Press

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В Кропивницком вечером 15 августа был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного».

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Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении Кировоградской области.

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Впоследствии военные сообщили, что ракета движется непосредственно на Кропивницкий.

Облако дыма стоит над городом. / © Труха

Информации о последствиях взрыва пока нет.

Ранее российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали два человека.

По словам председателя Совета обороны города Александра Вилкула, оба раненых находятся в тяжелом состоянии. У 61-летнего мужчины диагностировали политравму, его состояние стабильное. Второй пострадавший получил травматическую ампутацию ноги и находится в операционной.

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