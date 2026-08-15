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Россия ракетами ударила по большому городу в центре Украины: раздаются взрывы, первые детали
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о летевшей в направлении города ракете.
В Кропивницком вечером 15 августа был слышен звук взрыва.
Об этом сообщили корреспонденты «Суспільного».
Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о движении ракеты в направлении Кировоградской области.
Впоследствии военные сообщили, что ракета движется непосредственно на Кропивницкий.
Информации о последствиях взрыва пока нет.
Ранее российские войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки пострадали два человека.
По словам председателя Совета обороны города Александра Вилкула, оба раненых находятся в тяжелом состоянии. У 61-летнего мужчины диагностировали политравму, его состояние стабильное. Второй пострадавший получил травматическую ампутацию ноги и находится в операционной.