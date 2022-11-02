Россия ракетами во время литургии обстреляла монастырь УПЦ МП: погиб послушник, поврежден иконостас

Российские террористы во время последнего массированного ракетного удара обстреляли Лядовский Усекновенский скальный мужской монастырь, принадлежащий УПЦ МП. В храме как раз продолжалась литургия: россияне убили одного из послушников монастыря.

Об этом сообщили на официальном сайте мужского монастыря.

В монастыре сообщили, что во время массированных ракетных обстрелов пострадало здание храма. В момент ракетных ударов там совершалась литургия. Из-за обстрела упал церковный светильник, повреждены иконостас и окна. Также российские террористы убили одного из послушников монастыря. Мужчину похоронили 2 ноября.

Ракетный обстрел Украины 31 октября

В понедельник, 31 октября, российские террористы в очередной раз массированно обстреляли Украину ракетами. Президент Зеленский сообщил, что оккупанты выпустили по нашему государству 55 крылатых ракет, из них 45 — сбили воины ВСУ.

Российский диктатор Путин признался в совершении военного преступления и заявил, что это "была частично месть из-за взрывов в бухте Черноморского флота".

Украинская разведка отмечает, что Россия и дальше будет уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру. Их цель – распространить панические настроения среди украинцев и дестабилизировать страну изнутри.

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