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Россия ракетой разрушила многоэтажку в центре Харькова: появились фото

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Россия ракетой разрушила многоэтажку в центре Харькова: появились фото

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Утром 6 сентября российская армия ракетой ударила по пятиэтажному дому в центральной части Харькова. Здание сильно пострадало.

Фото последствий атаки показал начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"Очередное преступление российских убийц. Утренний мирный Харьков вздрогнул от мощных взрывов. Российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Еще устанавливаем, есть ли пострадавшие. На месте обстрелов работают спасатели и полиция", — написал он.

© Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко
Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко
© Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко
Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко
© Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко
Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Напомним, утром 6 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Россия ударила ракетами по центральной части города.

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