Россия ракетой разрушила многоэтажку в центре Харькова: появились фото

Есть ли пострадавшие – пока неизвестно.

Утром 6 сентября российская армия ракетой ударила по пятиэтажному дому в центральной части Харькова. Здание сильно пострадало.

Фото последствий атаки показал начальник Главного управления Национальной полиции Харьковской области Владимир Тимошко.

"Очередное преступление российских убийц. Утренний мирный Харьков вздрогнул от мощных взрывов. Российские ракеты попали в жилую многоэтажку. Еще устанавливаем, есть ли пострадавшие. На месте обстрелов работают спасатели и полиция", — написал он.

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Фото: Начальник ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко

Напомним, утром 6 сентября в Харькове после объявления воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Россия ударила ракетами по центральной части города.

ВСУ уничтожили состав с ракетами, которыми россияне обстреливали Харьков

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