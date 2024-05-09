Россия рано накрыла огнем Никополь на Днепропетровщине: есть погибшие и раненые

Оккупанты убили 62-летнего мужчину и 65-летнюю женщину.
В Никополе на Днепропетровщине утром 9 мая оккупанты убили двух гражданских и еще двоих - ранили.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Вражеская артиллерия оборвала жизнь 62-летнего мужчины и женщины 65 лет. С ранениями мужчины – 39 и 67 лет. Город россияне обстреляли с самого утра. Там загорелся частный дом. Еще 2 – изуродованы. Задел и 5 многоквартирных домов", — написал он.
Кроме того, российская артиллерия избила магазины, 2 торговых павильона, хозяйственные постройки и газопровод.
Напомним, ночью 9 мая РФ нанесла 360 ударов по Запорожской области. Какие последствия — читайте ЗДЕСЬ.
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