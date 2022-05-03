"Россия распадется на части": в украинской разведке рассказали о возможном исходе войны для РФ

"Россия распадется на части": в украинской разведке рассказали о возможном исходе войны для РФ

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, как может закончиться война России против Украины.

По его словам, Россия может распастись на несколько частей. В то же время, возможно, что в стране изменится власть и РФ отдаст странам мира все оккупированные территории: от украинского Крыма и Донбасса до островов Японии.

Об этом Буданов сказал в интервью НВ.

По словам главы украинской разведки, использовать ядерное оружие нет смысла, однако риск этого есть всегда.

"Шанс на применение тактического ядерного оружия был и есть всегда. Использовать стратегическое ядерное оружие нет смысла, потому что мы достаточно близко друг от друга. Но тактическое ядерное оружие и его применение просто ускорят конец России. Эта война закончится", — говорит Буданов.

Он убежден, что для России существует два варианта, как эта война может закончиться.

"Первый – разделение России на три и более части. И второй – относительное сохранение территориальной целостности РФ при смене руководства страны. В последнем случае новый руководитель скажет, что РФ ни при чем во всех этих процессах, это был больной диктатор, а страна здесь нет В этом случае Россия отдаст все оккупированные ею территории — от островов Японии до Кенигсберга (нынешний Калининград), принадлежащего Германии", — рассказывает Буданов.

По его словам, большинство военно-политического руководства России знают, что может быть со страной дальше.

"И именно поэтому очень много попыток диалога с западным миром, несмотря на ту официальную риторику, которую они все используют. А вот неофициальная совсем другая: они боятся потерять свое состояние. И они понимают, чем это очень быстро для них закончится. Не волнуйтесь, Украина победит", — заявил глава разведки.

Напомним, Российская Федерация готовится объявить мобилизацию на 9 мая, когда будут отмечать День победы. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что это необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации.

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