Россия распространила дезинформацию о "провокации на Запорожской АЭС" — СНБО

Российская Федерация распространила дезинформацию о "провокации на Запорожской АЭС".

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО в Telegram.

"Минобороны РФ сообщило о подготовке Украиной "резонансной провокации на Запорожской АЭС во время визита в Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша". В частности, в российском ведомстве заявили, что "19 августа киевский режим готовит резонансную провокацию на Запорожской АЭС создании техногенной катастрофы на данной электростанции", а также описали возможный "сценарий" развития событий", — говорится в сообщении.

В СНБО отметили, что эта информация не соответствует действительности и предостерегли не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

"Предупреждаем: ввиду установления фактов почти непрерывных провокативных обстрелов Запорожской АЭС оккупационными войсками сообщение о провокациях Силами обороны Украины не соответствует действительности и является откровенной дезинформацией!", — подчеркнули в ЦПЗ.

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Следует отметить, что 17 августа генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл во Львов, где сегодня, 18 августа, должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 176-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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