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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
389
Время на прочтение
1 мин

Россия распространяет дипфейки об "окружении" украинских военных: официальное опровержение

Будьте бдительны и не распространяйте непроверенную информацию.

Автор публикации
Дарья Щербак Дарья Щербак
Россияне использовали искусственный интеллект для создания фальшивых видео о ВСУ

Россияне использовали искусственный интеллект для создания фальшивых видео о ВСУ

Враждебная пропаганда снова пытается дискредитировать украинскую армию, на этот раз из-за фейковых видео. В пророссийских Telegram-каналах активно распространяются кадры, на которых якобы украинские военные заявляют, что они находятся в окружении России .

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

"На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк. Это можно легко заметить за неестественными движениями губ и мимикой, искусственными чертами лица и обезображенным произношением, легким мерцанием изображения и окклюзией (смыкание зубных рядов)", - говорится в сообщении.

Украинские военные не находятся в окружении территории России. Это вымысел, направленный на деморализацию армии и общества. Об этом не раз заявляли Президент Украины, Главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб.

Российская пропаганда продолжает работать, пытаясь манипулировать украинцами из-за искусственного интеллекта. Однако распознать такие атаки возможно, если соблюдать информационную гигиену и проверять источники.

Напомним, в Службе внешней разведки Украины отметили , что в начале апреля Россия начала массированную информационную атаку, направленную против Украины. Украинскому обществу и мировой общественности российские спецслужбы пытаются навязать мнение, что Киев не желает вести переговоры по завершению войны.

Дата публикации
Количество просмотров
389
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