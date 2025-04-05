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Россия распространяет дипфейки об "окружении" украинских военных: официальное опровержение
Будьте бдительны и не распространяйте непроверенную информацию.
Враждебная пропаганда снова пытается дискредитировать украинскую армию, на этот раз из-за фейковых видео. В пророссийских Telegram-каналах активно распространяются кадры, на которых якобы украинские военные заявляют, что они находятся в окружении России .
Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.
"На самом деле такие видео созданы с помощью технологии дипфейк. Это можно легко заметить за неестественными движениями губ и мимикой, искусственными чертами лица и обезображенным произношением, легким мерцанием изображения и окклюзией (смыкание зубных рядов)", - говорится в сообщении.
Украинские военные не находятся в окружении территории России. Это вымысел, направленный на деморализацию армии и общества. Об этом не раз заявляли Президент Украины, Главнокомандующий ВСУ и Генеральный штаб.
Российская пропаганда продолжает работать, пытаясь манипулировать украинцами из-за искусственного интеллекта. Однако распознать такие атаки возможно, если соблюдать информационную гигиену и проверять источники.
Напомним, в Службе внешней разведки Украины отметили , что в начале апреля Россия начала массированную информационную атаку, направленную против Украины. Украинскому обществу и мировой общественности российские спецслужбы пытаются навязать мнение, что Киев не желает вести переговоры по завершению войны.