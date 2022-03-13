Россия распространяет фейки об украинских защитниках — СБУ

Уважаемые граждане, если у вас есть сведения о ДРГ, прежде всего сообщайте об этом правоохранителям.

Российские оккупанты намеренно вбрасывают данные о якобы предателях и диверсантах среди украинских защитников. В частности, публикуются их фамилии, номера авто – с призывом немедленно задержать.

Об этом сообщает СБУ.

Часто такие "вбросы" направлены против сотрудников силовых структур и военных. Цель очевидна – посеять раздор и спровоцировать стычки и стрельбу между защитниками Украины.

"Поэтому СБУ призывает граждан крайне внимательно относиться к распространению непроверенной информации, особенно, когда она является анонимной. А представителей правоохранительных структур и Территориальной обороны – тщательно проверять полученные данные. Уважаемые граждане, если у вас есть сведения о ДРГ, прежде всего сообщайте об этом правоохранителям. Желательно – с указанием контактного номера телефона, чтобы информацию можно было быстро проверить и принять необходимые меры. Также информацию можно отправлять на официальный чат-бот @stop_russian_war_bot. Она будет проверена", — говорится в сообщении.

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