Россия рассчитывает на "лобовые атаки" пехотой: аналитики ISW назвали причины

У врага – проблема с живой силой и техникой.

Российское командование рассчитывает на "лобовые атаки" пехоты в войне против Украины из-за потери техники и нехватки хорошо подготовленного личного состава.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, один из российских военкоров заявил, что российская практика проведения тактических штурмов украинских укрепленных позиций в лесных районах Донбасса не приведет к более широкому оперативному прорыву на любом участке фронта.

По его словам, нет возможности подготовить достаточное количество российских военнослужащих для интенсивных лобовых атак, необходимых для продвижения в Украине.

Другой "военкор" утверждал, что российские военные переживут "настоящий ренессанс пехотного боя", потому что у них стало меньше танков, БМП и БТР вблизи линии фронта. Он назвал этот "ренессанс" отрицательным отражением потерь техники РФ и плохой координации на фронте, что привело к переходу к штурмовой тактике.

Телеграмм-канал, связанный с российскими спецназовцами, посетовал, что зависимость от фронтальных штурмов пехотой в значительной степени приписывают всем развернутым в Украине подразделениям. Утверждается, что российское командование использовало спецназовцев в "лобовых штурмах" с самого начала войны.

Напомним, потери россиян в войне против Украины на 11 ноября составили более 310 650 человек.

Читайте также: