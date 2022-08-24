"Россия рассчитывает на переговоры": постпред РФ в ООН сделал циничное заявление

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя цинично заявил, что "Россия ожидает переговорного решения войны в Украине".

В то же время именно в это время российские оккупанты ударили ракетами по пассажирским вагонам на станции Чаплино в Днепропетровской области.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

"РФ рассчитывает на переговорное решение конфликта в Украине. Также Россия готова предоставить делегации МАГАТЭ гарантии безопасности в случае посещения Запорожской АЭС, и РФ будет добиваться от ООН однозначных оценок ситуации вокруг ЗАЭС", — цинично заявил Небензя.

Напомним, российские оккупанты 24 августа ракетами обстреляли станцию Чаплино в Днепропетровской области.

Президент Владимир Зеленский во время заседания ООН сообщил, что россияне убили по меньшей мере 15 человек, еще 50 получили травмы.

Читайте также: