Россия рассекретила планы по поводу "второй фазы" войны в Украине

Россия рассекретила планы по поводу "второй фазы" войны в Украине

Россия во время второй фазы войны против Украины планирует полностью захватить Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Заместитель командующего российскими войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев заявил, что "вторая фаза" войны началась "буквально два дня назад".

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Армия России в ходе второй фазы спецоперации планирует установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной, обеспечить коридор в Крым", — заявил Миннекаев.

По словам командира оккупантов, контроль над Донбассом позволит обеспечить России не только сухопутный коридор в украинский Крым, но и "влиять на жизненно важные объекты украинских военных сил, черноморские порты, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в другие страны".

"Контроль над Югом Украины — это еще один выход в Приднестровье, где также отмечаются факты притеснений русскоязычного населения. Судя по всему, мы сейчас воюем со всем миром, как было в Великой Отечественной войне, вся Европа, весь мир против нас был". И сейчас тоже самое, они никогда не любили Россию", — сказал Миннекаев.

Он также заявил, что российская армия якобы "никаких потерь не понесет".

Напомним, за минувшие сутки, 21 апреля, украинские защитники ликвидировали 200 российских оккупантов. Сегодня потери оккупантовсоставляют 21200 человек.

Кроме того, стало известно, что российские крылатые ракеты, которыми РФ атакует украинские города с начала полномасштабного вторжения, оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах прошлого века.

Читайте также: