"Россия расшатывает украинские регионы": Гуменюк прокомментировала искусственные протесты из-за отключения света

Российские власти сначала собственноручно разрушают объекты критической инфраструктуры, а затем применяют информационный шум, пытаясь "расшатать" области Украины из-за проблем с энергетикой. Россияне через Интернет пытаются расшатать обстановку в Одессе и области.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного прессцентра Сил охраны и обороны "Юг".

"В большинстве случаев это виртуальное влияние, потому что продолжаются прогревание темы Юга, несмотря на то, что движение военных событий все же направлено на Восток, и мы подвинули врага мощно, она продолжают в информационном поле все же прогревать эти моменты влияния на недостатки на недостатки в социальном обеспечении То есть самостоятельно создав эту напряженность в энергосистеме, повреждением ее по всей Украине, они продолжают расшатывать регионы, настраивать друг против друга, в частности, противопоставление Одессы и Львова. Но мы продолжаем свою информационную кампанию среди местного населения в частности, и действительно пытаемся донести до людей истинную причину проблем. И то, что некоторые подвергаются этим провокациям, это определенная наша недоработка, но мы продолжаем. Но искусственно созданные протесты исчезают, энергетики продолжают работы, власть проводит разъяснительные работы, военные работают на фронте.", — рассказала Гуменюк.

Массированный обстрел критической инфраструктуры Украины 15 ноября

Российские захватчики 15 ноября осуществили массированный ракетный обстрел критической инфраструктуры, повредив объекты во многих городах Украины. Энергетики до сих пор работают над ликвидацией последствий, они также вынуждены применять аварийные отключения из-за перегрузки системы.

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что в Украине отключения света могут быть продолжительными в результате ракетных ударов России по энергетическим объектам. Украинцы должны готовиться к самому худшему.

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